Apollo Tyres startet erneut Aktion „Tanken oder Spenden“

Apollo Tyres initiiert in Deutschland bereits zum vierten Mal die Händleraktion „Tanken oder Spenden“. Damit will der Reifenhersteller dem Handel zusätzliche Anreize beim Verkauf von Reifen der Marke Vredestein bieten. Endkunden haben die Möglichkeit zwischen einem Tankgutschein oder einer Spende an die die DKMS (Deutschen Knochenmarkspenderdatei) zu wählen, wenn sie Reifen kaufen. Händler können Reisegutscheine gewinnen.

