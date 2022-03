Gericht stimmt Borbet-Solingen-Eigenverwaltungsverfahren zu

Wie die Borbet Solingen GmbH in einem Schreiben an ihre Lieferanten bzw. Geschäftspartner mitteilt, hat das zuständige Amtsgericht Wuppertal dem Ende 2021 von dem Unternehmen gestellten Antrag auf Eröffnung des Eigenverwaltungsverfahrens mit Beschluss vom 1. März dieses Jahres zugestimmt. Wie der auch der NEUE REIFENZEITUNG vorliegenden Mitteilung darüber hinaus zu entnehmen ist, wurde Rechtsanwalt Silvio Höfer von Anchor Rechtsanwälte als Sachwalter in besagtem Verfahren bestellt. Damit eine nachhaltige Sanierung der Borbet Solingen GmbH – weitere Gesellschaften der Borbet-Gruppe sind von dem Verfahren nicht betroffen, wie in diesem Zusammenhang nachdrücklich betont wird – gelingen kann, bittet das Unternehmen in dieser Phase um Unterstützung dabei bzw. bei der Fortführung des Geschäftsbetriebes. „Die Anordnung der Eigenverwaltung ist ein wichtiger Schritt, um den eingeschlagenen Sanierungskurs erfolgreich und nachhaltig weiterverfolgen zu können“, heißt es schließlich. christian.marx@reifenpresse.de