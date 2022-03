Ausbau der „Ultrac“-Dimensionspalette bei Vredestein

Der indische Hersteller Apollo Tyres erweitert das Sortiment des „Ultrac“-Sommerreifens seiner Marke Vredestein. Demnach kommen 18 neue Dimensionen zwischen 17 und 18 Zoll zum bisherigen Angebotsportfolio hinzu, das somit nunmehr 63 verschiedene Größen für Felgendurchmesser von 15 bis 18 Zoll umfassen soll. „Die starke und anhaltende Nachfrage nach den ‚Ultrac‘-Reifen seit ihrer Einführung Anfang 2021 war der Grund dafür, diese neuen Produktvarianten für größere Räder zu entwickeln und so die Verfügbarkeit für eine größere Anzahl an Fahrzeugen zu erhöhen. Unseren Forschungs- und Entwicklungsingenieuren ist es zu verdanken, dass der Reifen herausragende Standards in Bezug auf Handling, Fahrkomfort und Geräuschreduzierung auf dem hart umkämpften Markt für Sommerreifen bietet“, erklärt Daniele Lorenzetti, Chief Technology Officer bei Apollo Tyres, nachdem der „Ultrac“ beim jüngsten Autozeitung-Sommerreifentest das Urteil „sehr empfehlenswert“ einfahren konnte. „Wir sind immer stolz und erfreut, wenn ein unabhängiges Medium die Leistung unserer Produkte hervorhebt. Die Anerkennung eines so prestigeträchtigen Magazins wie der Autozeitung spricht Bände für den Ultrac und das Team, das ihn entwickelt“, so Lorenzetti angesichts dessen weiter. cm