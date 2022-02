Triangle Tyre bietet jetzt auch deutsche Version seiner Website an

Triangle Tyre hat seine Unternehmensseite überarbeitet und stellt die Inhalte nun auch in weiteren europäischen Sprachen zur Verfügung. Neben Englisch und Chinesisch ist die Seite somit jetzt auch in Französisch, Spanisch, Italienisch und eben auch in Deutsch verfügbar. Die verschiedenen Sprachversionen seien dabei nicht ‚nur‘ Übersetzungen, wie der Hersteller in einer Mitteilung betont. Vielmehr will Triangle Tyre auch die Inhalte individuell an die Bedürfnisse des jeweiligen Marktes anpassen. Die generelle Menüführung mit Schwerpunkten in den Bereichen Pkw-, Lkw- und OTR-Reifen sowie bei „News & Events“ sowie in Bezug auf Technologien sei indes in allen Sprachversionen identisch. Der chinesische Hersteller hatte erst kürzlich eine App mit Produktinformationen auf den Markt gebracht und unterstreicht mit der neuerlichen Initiative sein Bestreben, weitere „digitale Lösungen“ anzubieten und damit den Handel und auch Endverbraucher zu unterstützen. Zu finden ist die deutschsprachige Website unter www.triangletyre.de. ab