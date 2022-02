BFGoodrich-Ganzjahresreifen für Transporter jetzt erhältlich: der Activan 4S

Michelin stellt einen BFGoodrich-Ganzjahresreifen für Transporter vor. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, sei der neue BFGoodrich Activan 4S in zunächst 18 Größen in 15 und 16 Zoll erhältlich, soll aber im kommenden Jahr um 17-Zoll-Größen ergänzt werden. Wie Michelin dazu betont, sei der Reifen für Kunden entwickelt worden, „die Sicherheit und Einfachheit suchen“ in der Anwendung, und zwar das ganze Jahr über. Der neue Activan 4S sei etwa mit „B“ beim Nassgriff nach dem EU-Reifenlabel ausgezeichnet und verfüge als echter Ganzjahresreifen natürlich über eine 3PMSF-Kennzeichnung, weswegen der Hersteller auch „einen extrem guten Grip und Mobilität auf Schnee“ verspricht. ab