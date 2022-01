Kumho Tire soll sich am Bau einer Reifenfabrik in Saudi-Arabien beteiligen

Verschiedenen Medienberichten zufolge werde sich Kumho Tire an der Errichtung einer Reifenfabrik in Saudi-Arabien beteiligen. In welcher Form, ist indes zwar nicht ganz klar; lokale Medien berichten von einer „technischen Partnerschaft“. In jedem Fall haben der südkoreanische Reifenhersteller und das Unternehmen Black Arrow Tire (Blatco) mit Sitz in Saudi-Arabien eine Absichtserklärung anlässlich eines Business-Forums unterzeichnet. Die Fabrik, die im dritten Quartal 2023 eröffnet werden soll, werde in der finalen Ausbaustufe Kapazitäten zur Herstellung von bis zu 15 Millionen Reifen haben. ab