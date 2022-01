Nokian Tyres ernennt Kandidaten für den Board of Directors

Der Nominierungsausschuss von Nokian Tyres hat im Vorfeld zur Hauptversammlung seine Vorschläge für die Besetzung des Board of Directors bekanntgegeben. Da Raimo Lind nicht weiter zur Verfügung steht, sollen die Aktionäre am 28. April Susanne Hahn in den Board wählen. Weiterhin zur Verfügung stehen derweil: Heikki Allonen, Jukka Hienonen (Chairman of the Board), Veronica Lindholm, Inka Mero, Christopher Ostrander, Jouko Pölönen, George Rietbergen und Pekka Vauramo. ab