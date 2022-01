Bohnenkamp vertreibt Sailun-Nfz-Reifen jetzt auch in Benelux

Anfang 2020 hat die Bohnenkamp AG mit der Aufnahme des chinesischen Reifenherstellers Sailun in Deutschland und der Schweiz ihr Angebot an Nutzfahrzeugreifen erweitert. Nun nimmt auch die Tochtergesellschaft Bohnenkamp Benelux das Fabrikat in ihr Sortiment auf, was die Erweiterung des Angebots um „gleich 17 Profile in 60 verschiedenen Größen“ bedeutet, wie dazu der Großhändler erklärt.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben LESER WERDEN