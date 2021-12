Personelle Veränderungen in der Bosch-Geschäftsführung

In der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH gibt es mit Wirkung zum 1. Januar 2022 eine personelle Veränderung: Harald Kröger (54) – Geschäftsführer mit Zuständigkeit für die Systemintegration des Unternehmensbereichs Mobility Solutions sowie für die Geschäftsbereiche Cross Domain Computing Solutions, Chassis Systems Control, Automotive Electronics, eBike Systems und Automotive Steering sowie den Produktbereich Two Wheeler & Powersports – legt auf eigenen Wunsch zum Jahresende sein Mandat nieder. Zeitgleich übernimmt Robert-Bosch-Mitgeschäftsführer Dr. Markus Heyn (57) Krögers Aufgaben in seiner neuen Rolle als Vorsitzender des Bereiches Mobility Solutions. cm