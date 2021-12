Prinx Chengshan erneut für Einsatz in Sachen Energieeffizienz ausgezeichnet

Prinx Chengshan hat seinen Status als führendes Unternehmen in der petrochemischen Industrie Chinas im Bereich Energieeffizienz bestätigt. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, habe der chinesische Hersteller kürzlich bereits zum sechsten Mal in Folge eine entsprechende Auszeichnung von der China Petroleum and Chemical Industry Federation (CPCIF) erhalten. Dies sei ein Erfolg, schreibt dazu die Prinx Chengshan Tire Europe GmbH (Darmstadt), „der auch auf den Resultaten der letzten Jahre basiert, in denen Prinx Chengshan seinen Fokus bewusst auf eine ‚grüne‘, ökologische Entwicklung gelegt und Energieeinsparungen, Materialeinsparungen, die umfassende Nutzung von Ressourcen und die Kreislaufwirtschaft gezielt gefördert hat.“ Um sich für eine entsprechende Auszeichnung zu qualifizieren, habe sich Prinx Chengshan „stringent an das Konzept der nachhaltigen Entwicklung gehalten und kontinuierlich ein grünes Fertigungssystem auf- und ausgebaut“.

