Bridgestone kündigt neuerlichen Preisschritt für Nfz-Reifen an

Bridgestone Europe kündigt für seine Niederlassung Deutschland erneut eine Preisanhebung für Nutzfahrzeugreifen an. Nach den jüngsten Anhebungen zum 1. Juli und zum 1. Oktober soll die neue KB-Preisliste nun zum 1. Januar 2022 gelten. Dabei will der Hersteller auch an einer anderen Preisschraube drehen.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



