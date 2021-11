Mittels Verlosung unterstützt Kurz Karkassenhandel 24 gute Taten

Als „sehr schön und auch sehr anstrengend“ bilanziert die Kurz Karkassenhandel GmbH das sich seinem Ende zuneigende Jahr 2021. Zum Start in die Adventszeit hat das Unternehmen nun allerdings noch eine Verlosungsaktion gestartet, mit der zugleich man einen guten Zweck erfüllt bzw. soziale und ökologische Projekte unterstützt. Dazu hat der Altreifenentsorger Adventskalender des eingetragenen Vereins 24 gute Taten erworben, bei dem sich hinter Türchen eine gute Tat bzw. Informationen zu den durch die Käufer des Kalenders ermöglichten Projekte verbergen. Die von Kurz erworbenen 24 Exemplare werden nun unter denjenigen verlost, die eine E-Mail mit dem Betreff „Adventskalender“ und ihren Kontaktdaten (Name, Adresse) an info@kurz-karkassenhandel.de senden. cm