24-Zoll-Räder für den Brabus 800

Brabus hat sich dem Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic angenommen. Neben neuem Upgrade komme der Brabus 800 auf 800 PS und einem maximalen Drehmoment von 950 Nm. Die Höchstgeschwindigkeit sei elektronisch auf 300 km/h limitiert. Statt Chrom wie beim Serienauto dominiert nun dunkles Shadow Grey die Optik des Fahrzeuges. Und dies auch bei den Brabus-Schmiederädern in 24 Zoll. Die Räder im großflächigen Scheibendesign kämen in 10×24 Zoll mit Continental-Reifen in 295/35 R24 zum Einsatz. Hinten werden zwölf Zoll breite Felgen mit 335/30 R24 Straßenbereifung gefahren. cs