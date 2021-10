Kenda stellt sein Führungsteam in Europa neu auf

Kenda Tires Europe hat sein Führungsteam neu aufgestellt. Henno Plaggenborg wurde zum Director of Automotive Division Europe befördert und wird an Jimmy Yang (Managing Director Kenda Tires Europe) berichten. Michael Eckert übernimmt die Position des Automotive OEM Sales Manager Europa und wird an Henno Plaggenborg berichten. Henno Plaggenborg verfüge über eine “Fülle von Branchenkenntnissen” und…

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben Leser werden NUR NRZ- UND REIFENPRESSE.DE-LESER HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN NRZ+-BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login