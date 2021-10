AutoSock „eine echte Alternative“ zu Winterreifen

Nach einer neuen Verordnung, die auch als Berggesetz bzw. Loi Montagne bezeichnet wird, sind 48 Departements in Frankreich nun als sogenannte „bergige“ Gebiete definiert, in denen entsprechend neue Straßenverkehrsregeln gelten. Hier können Kommunen sicherheitsrelevante Straßenabschnitte identifizieren, in denen Fahrzeuge mit Winterreifen oder abnehmbaren Wintertraktionsvorrichtungen ausgestattet werden müssen. Diese besonderen Straßenabschnitte werden durch zwei neue Verkehrsschilder gekennzeichnet, die den Beginn und das Ende des Winterausrüstungsabschnitts signalisieren. Diese neuen Regelungen gelten während der gesamten Wintersaison vom 1. November bis 31. März, heißt es dazu von dem norwegischen Anbieter AutoSock Operations AS.

