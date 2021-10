Magazin rund ums Thema Altreifen jetzt auch in englischer Sprache verfügbar

Im Sommer hat die Initiative New Life die zweite Ausgabe des Magazins mit dem gleichnamigen Namen auf Deutsch herausgegeben. Jetzt ist die Publikation rund um die Themen nachhaltiges Altreifen-Recycling und innovative Produkte aus dem Werkstoff ELT (End-of-Life-Tyres) auch in englischer Sprache verfügbar. “Das Magazin veranschaulicht die Möglichkeiten und Chancen, die sich ergeben, wenn man wirtschaftlich denkt und im Sinne der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes handelt”, so Stephan Rau, Technischer Geschäftsführer vom Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie. Das Magazin in englischer Sprache kann auf der Website https://initiative-new-life.de/en/magazine/ heruntergeladen werden. In deutscher Sprache ist er unter https://initiative-new-life.de/magazin/ zu finden. cs