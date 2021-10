Serviceberater Nutzfahrzeugreifen – Modul 1 startet im Dezember

Der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk meldet, dass am 14./15. Dezember das Modul 1 des fünfteiligen Modullehrgangs „Serviceberater Nutzfahrzeugreifen“ stattfindet. Die Teilnehmer erhielten in Rösrath einen Überblich über die spezifischen Marktdaten des Lkw-Reifenersatzgeschäfts, Kundengruppen sowie die rechtlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen des Geschäfts. Die Anmeldefrist endet am 29. Oktober 2021. In den folgenden vier Modulen geht es um Reifentechnik, Fahrzeugtechnik, externe und interne Kommunikation sowie Reifenmanagement und Zusatzverkäufe. Diese Termine finden 2022 statt und die Termine werden gerade abgestimmt, heißt es beim BRV. cs