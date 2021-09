Zahlreiche „Qualität-ist-Mehrwert“-Events im September

Äußerst umtriebig gibt sich die Initiative „Qualität ist Mehrwert“ in diesem Monat. So findet beispielsweise am 21. September ein weiterer ihrer digitalen Werkstattstammtische statt, bei dem diesmal Tipps, Tricks und Kniffe rund um die Reifenwechselsaison im Fokus stehen sollen. Wer sich für den virtuellen Austausch anmelden möchte, sei dazu auf die Webseiten der Initiative verwiesen. Sie wird getragen vom AAMPACT e.V. und Herstellern von Automobilteilen im Automotive Aftermarket, die sich für den Verbau von Qualitätsteilen einsetzen. Einer von ihnen ist der Zulieferer Denso, den Interessenten im Rahmen einer weiteren der „Qualität-ist-Mehrwert“-Aktionen näher kennenlernen können. Denn bei der „Backstage bei …“ genannten Serie können Mitarbeiter von Kfz-Werkstätten am 29. September virtuell bei dem Unternehmen hinter die Kulissen blicken. Eine Anmeldung dafür ist wiederum online möglich auf der Website der Initiative. Zwischen den beiden Events ist man freilich nicht untätig, denn am 23./24. September will „Qualität ist Mehrwert“ Berufsschulen in Bayern und Sachsen einen Besuch abstatten, um zukünftige Kfz-Experten über die Vorteile von Qualität im Ersatzteilemarkt zu informieren. cm