Abverkaufsaktion „Falken sagt Tanke“ jetzt in 14 europäischen Ländern am Start

In 14 europäischen Ländern geht Falken in dieser Wintersaison mit der Promotion-Kampagne „Falken sagt Tanke“ an den Start. Im Zeitraum vom 15. September bis zum 9. November 2021 bekommen Kunden in den teilnehmenden Fachgeschäften beim Kauf eines Satzes Winter- oder Ganzjahresreifen von Falken in Deutschland eine Shell-Prepaid-Card zum Tanken und Shoppen im Wert von 20 Euro, in Österreich sind es BP-Warengutscheine, ebenfalls im Wert von 20 Euro. Die Kampagne wird europaweit mit zahlreichen verkaufsunterstützenden Materialien am Point-of-Sale aktiviert. Parallel dazu wird die Kampagne im reichweitenstarken TV- und Onlineumfeld wie zum Beispiel auf den Sendern der ProSiebenSat1-Media-Gruppe, auf YouTube und Google ausgerollt. Darüber hinaus verlost Falken als Sonder-Preis unter den Teilnehmenden in Deutschland und Österreich eine Wintererlebnis-Reise im Wert von 3.000 Euro für zwei Personen nach Sápmi an den nördlichsten Punkt Europas.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



