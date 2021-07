Neue Haweka-YouTube-Tutorials: Wie hebe, zentriere und spanne ich richtig?

Im Reifenfachhandel, in Werkstätten und Autohäusern sollten Kundenzufriedenheit und das Wohl der eigenen Mitarbeiter oberste Priorität haben. „Gerade beim Radwechsel und dem damit verbundenen Wuchten kann eine sachgemäße Herangehensweise sowie entsprechendes Equipment auf beide Konten enorm einzahlen“, betont dazu die Haweka AG. Wie also erledige ich einen Radwechsel rückenschonend und ohne jegliche Kraftanstrengung? Und wie zentriere und spanne ich ein Rad perfekt auf der Auswuchtmaschine, um das beste Ergebnis zu erzielen? Die Experten aus Burgwedel bei Hannover zeigen nun, wie es geht, und haben dazu zwei neue Tutorials online gestellt. Im Mittelpunkt der beiden Videos, in denen „alle nötigen Schritte kompakt und leicht verständlich erläutert“ werden, stehen zum einen der ergonomische Radheber AirgoLift sowie zum anderen die toleranzfreie Mittenzentrierung DuoExpert und die variable Typenspannplatte QuickPlate. Zu finden sind die Tutorials auf Hawekas YouTube-Kanal hier. Alle Kunden der Haweka AG können die Filme „zur Einbindung auf der eigenen Homepage und damit zu einer verkaufsfördernden Maßnahme“ kostenfrei beim Anbieter von Achsmessanlagen und Zentrier- und Spannmitteln anfordern. ab