Führungswechsel bei Bosch

Zum 1. Januar kommenden Jahres vollzieht Bosch den langfristig vorbereiteten Generationswechsel an der Führungsspitze. Der Aufsichtsratschef und Chef der Robert Bosch Industrietreuhand KG Franz Fehrenbach geht dann in den Ruhestand, sein Nachfolger wird Prof. Dr. Stefan Asenkerschbaumer. Zudem übergibt Dr. Volkmar Denner den Vorsitz der Bosch-Geschäftsführung an Dr. Stefan Hartung und widmet sich als Scientific Advisor der Bosch-Gruppe dem Forschungsgebiet der Quantentechnologie. Stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung wird Dr. Christian Fischer – den Vorsitz des Unternehmensbereiches Mobility Solutions übernimmt Dr. Markus Heyn. Neuer Finanzchef wird Dr. Markus Forschner, der damit die neu besetzte und auf sieben Personen verkleinerte Bosch-Geschäftsführung komplettiert. Mit diesen personellen Veränderungen sieht sich das Unternehmen eigenen Worten zufolge gut aufgestellt, um es „im Geist seines Gründers Robert Bosch kraftvoll und erfolgreich weiterentwickeln zu können“. cm