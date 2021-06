PS.Speicher und First Stop Reifen Auto Service GmbH kooperieren

Das Erlebnismuseum PS.SPEICHER in Einbeck und die First Stop Unternehmensgruppe für Reifen- und Autoservice haben eine Kooperation besiegelt. Künftig erhalten die Besucher des Museums gegen Vorlage ihrer Eintrittskarte bei First Stop einen Nachlass von fünf Prozent. Umgekehrt gibt es für Kunden von First Stop gegen Vorlage der Rechnungskopie an der Kasse des PS.SPEICHER einen Rabatt von zehn Prozent auf den Einlasspreis. Zusätzlich erhalten die Kunden bis 31. August 2021 bei First Stop einen kostenlosen Check vor dem Start in den Urlaub.

