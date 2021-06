Continental startet TV-Kampagne

Der Countdown für die nächste Stufe der Werbekampagne von Continental läuft: In diesem Sommer startet der TV-Werbespot des Reifenherstellers auf den deutschen Bildschirmen. Die Erstausstrahlung wird am 19. Juni im Umfeld des Länderspiels Deutschland-Portugal erfolgen, das live in der ARD übertragen wird. Auch rund um die Übertragung der Tour de France, die am Folgewochenende beginnt und bei der die Hannoveraner Hauptpartner sind, wird der Markenspot zu sehen sein.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben Leser werden NUR NRZ- UND REIFENPRESSE.DE-LESER HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN NRZ+-BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login