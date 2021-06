Goodyear und ZF bündeln ihre Aktivitäten bei Reifen- und Flottenmanagement

Goodyear ist jetzt eine langfristige Kooperation mit dem global agierenden Technologiekonzern ZF eingegangen, der Systeme für die Mobilität von Pkw, Nutzfahrzeugen und Industrietechnik liefert. Im Rahmen der strategischen Zusammenarbeit wollen die beiden Unternehmen ihre Kompetenzen in den Bereichen Goodyear Total Mobility und den unter der Marke Transics geführten Flottenmanagementlösungen (in kurz: FMS) von ZF bündeln. Das erweiterte Angebot bestehe „aus Premiumreifen und interoperablen datengestützten Reifen- und Flottenmanagementlösungen. Es ermöglicht Transportunternehmen einen effizienteren und nachhaltigeren Betrieb ihrer Flotte. Verschiedene Datenströme werden in einer gemeinsamen Telematikhardware zusammengeführt, welche die digitalen Transformationsprozesse von Flottenbetreibern und Fahrzeugherstellern erleichtert“, heißt es dazu in einer Goodyear-Mitteilung.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



