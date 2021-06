Triangle Tyre treibt den Einsatz „intelligenter Reifenproduktion“ voran

In den vergangenen Jahren hat sich in Bezug auf die Herstellung von Reifen und deren Weiterentwicklung viel getan. Automatisierung, intelligente Fabriken, kurz: Industrie 4.0 sind hier maßgebliche Schlagworte. Dabei hat sich gleichzeitig auch die Qualität der Produkte deutlich weiterentwickelt, während auch die Auswirkungen auf die Umwelt wie auch den Endverbraucher weitreichend sind, und zwar weitreichend positiv, wie das Beispiel Triangle Tyre zeigt. In der Stadt Huayang in der Shandong-Provinz stellt eine Belegschaft von nur 300 Mitarbeitern jährlich rund zehn Millionen Pkw-Reifen her.

