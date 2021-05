Yokohama übernimmt polnischen Großhändler

Die Yokohama Europe GmbH will den polnischen Großhändler ITR CEE Spółka z.o.o. übernehmen. Dazu wurde jüngst eine Vereinbarung unterschrieben. Der Name des Großhändlers, der seit 2015 aus Warschau in Mittel- und Osteuropa tätig ist, und im vergangenen Jahr einen Jahresumsatz von 11, 9 Millionen Euro machte, wird dann in Yokohama CEE Spółka z.o.o. geändert. Mit der Übernahme wolle der Reifenhersteller seinen Marktanteil erweitern. cs