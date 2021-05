BRV: Restplätze beim Grundlagentraining Landwirtschaftsreifen frei

Am 9./10. Juni findet wieder das Grundlagentraining „Reifen & Räder in der Landwirtschaft statt“. Bereits im vierten Jahr bietet der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk das Grundlagentraining in Zusammenarbeit mit dem auf Nutzfahrzeugreifen spezialisierten Großhändler Bohnenkamp AG an.

Aufgrund der Corona-Pandemie findet das Training in diesem Jahr allerdings in einem digitalen Format statt. Der Ablauf wurde dafür etwas angepasst, sodass nun in drei Einheiten pro Tag die vorgesehenen Themen vermittelt werden. In den „aktiven Pausen“ können die Teilnehmer unter anderem Fragen stellen. Es gibt noch einige Restplätze. Anmeldungen auf der Webseite des BRV. cs