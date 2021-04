Delticoms „aktive“ Montagepartner können von verbesserten ARO-Konditionen profitieren

Delticom will sein Netzwerk an Montagepartnern weiter ausbauen und bietet „engagierten Werkstattpartnern“, die dann als Premium- oder Excellence-Partner geführt werden, „zusätzliche Vorteile und Vergünstigen“. Dazu zählen etwa zusätzlich Rabatte beim Reifenkauf im B2B-Shop Autoreifenonline.de sowie eine umfängliche Marketingunterstützung. Etwaige Vorteile sind dabei indes an Bedingungen geknüpft, heißt es dazu aus Hannover, dem Sitz von Europas führendem Onlinereifenhändler.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



