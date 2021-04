Motorworld Classic Bodensee verschoben

Wegen der Corona-Krise sagt die Messe Friedrichshafen die Oldtimermesse zum zweiten Mal ab: Die Motorworld Classics Bodensee kann nicht im geplanten Zeitraum vom 18. bis 20. Juni 2021 stattfinden. „Wir sehen leider keine Chance, dass sich die derzeitige Situation so verbessert, dass wir unsere schöne Oldtimermesse erfolgreich durchführen könnten“, teilte Bereichsleiter Roland Bosch in einem Ausstellerschreiben mit. Damit das Warten auf die nächste Motorworld Classics Bodensee nicht ganz so lange dauert, hat das Messeteam für 2022 einen deutlich früheren Termin gewählt: Die nächste Motorworld Classics Bodensee ist für 1. bis 3. April 2022 terminiert. cs