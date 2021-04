Heuver Banden presst jetzt auch EM-Reifen aus Vollgummi

Seit Anfang März verfügt Heuver Banden über eine Reifenpresse zur Montage von Erdbewegungsreifen aus Vollgummi, auch in großen Dimensionen. Es handelt sich um eine 150-Tonnen-Industriepresse, die für Vollgummi-EM- und -OTR-Reifen der Größen 15,5-25 bis 29,5-25, aber auch für 20-Zoll-Vollgummi-Industriereifen geeignet ist. Die Presse, stationiert im Lager Hardenberg, wurde am 5. März in Zusammenarbeit mit Trelleborg Wheel Systems Benelux zum ersten Mal eingesetzt.

