Vredestein will beim Handball für Abverkaufaktion werben

Vom 12. bis 14. März 2021 werden in drei Qualifikationsturnieren die letzten Teilnehmer des Handballturniers der Olympischen Spiele 2021 in Tokio ermittelt. Eines davon wird in Berlin stattfinden. Millionen TV-Zuschauer werden das deutsche Team beim Lösen des Olympiatickets unterstützen. Vredestein nutzt diese Übertragung auf ARD und ZDF um via Bandenwerbung auf die aktuelle Abverkaufaktion „Tanken oder Spenden“, die vom 1. März bis 15. Mai 2021 läuft, aufmerksam zu machen. Tobias Morbitzer, Geschäftsführer von Apollo Vredestein Deutschland: „Sportliche Umfelder wie in diesem Fall der Handball funktionieren für uns gut, um auf unsere Abverkaufationen hinzuweisen, das hat sich bereits im vergangenen Herbst mit unserer Bandenwerbung im Supercup als sehr erfolgreich erwiesen. cs