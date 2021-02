Reifen-vor-Ort ist offizieller Presenter des Autozeitung-Sommerreifentests

Reifen-vor-Ort, die B2C-Plattform des E-Commerce-Unternehmens Saitow AG, ebenfalls Betreiber von Tyre24, ist offizieller Partner des Sommerreifentests der Autozeitung. Im Rahmen der Partnerschaft werde die B2C-Reifenplattform prominent mit Logo bei der Berichterstattung des Reifentests eingebunden, heißt es dazu in einer Mitteilung. Reifen-vor-Ort werde zudem auf seinen Social-Media-Kanälen „spannende und exklusive ‚Hinter-den-Kulissen‘-Einblicke zu dem Reifentest geben. So könnten Autofahrer beispielsweise erfahren, wie lange ein Test dauert, welche Messwerte für Kunden besonders wichtig sind und wie Bremsweg, Aquaplaning, Rollwiderstand und Geräuschpegel gemessen werden. Außerdem seien „die benötigten Sommerreifen für den Test von der B2C-Plattform zur Verfügung gestellt“ worden, heißt es dazu weiter. Dafür seien zehn Sommerprofile, die zum Zeitpunkt der Testveröffentlichung für alle Konsumenten frei am Markt erhältlich sind, in einer Stückzahl von zwölf Einheiten bei mehreren gelisteten Händlern der Plattform gekauft worden. ab