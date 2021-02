Vimexa Automotive setzt auf weiteres Wachstum

Die niederländische Reifenhandelsagentur Vimexa Automotive, die vor gut vier Jahren einen Standort in Finnland eröffnet hat, wächst weiter. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, habe Vimexa Scandinavia Oy am Helsinkier Flughafen jetzt zusätzliche Büroräume bezogen. Wie Gründer und Managing Director Rutger Veerman sagt, habe man in den vergangenen Jahren in Skandinavien und dem Baltikum „ein beträchtliches Wachstum“ erzielen können. Auch zukünftig wolle man sich folglich intensiv um die Bedürfnisse der Kunden in der Region kümmern, so Veerman.

