Sailun Tyres setzt auf „konsequenten Markenaufbau“ in Europa

Sailun Tyres gehört zu weltweit größten Reifenherstellern. Das vor 18 Jahren gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Qingdao, China, produziert und vermarktet jedes Jahr über 50 Millionen Consumer- und Commercial-Reifen in mehr als 150 Ländern weltweit. Die Reifen werden dabei in drei Fabriken in China und einer weiteren Fabrik in Vietnam produziert. Bereits heute ist der europäischen Markt für Sailun Tyres von großer Bedeutung, vermarkte man hier doch bereits rund sieben Millionen Reifen jährlich. Händler wie Bohnenkamp, AutoPlus und Kossen „profitieren bereits von der Kombination aus qualitativ hochwertigen Produkten, die zu vernünftigen Preisen ein- und verkauft werden können“, heißt es dazu weiter vonseiten des Hersteller, der außerdem betont: „Auch für das OE-Geschäft ist diese Erfolgsformel gerade in der aktuellen Zeit sehr interessant und wird den Trend der nächsten Jahre maßgeblich bestimmen.“ Die Ziele von Sailun seien dabei „langfristig und die hohe Kundenzufriedenheit gibt Zuversicht“. Die Details. [ab]

