Bohnenkamp startet mit einem noch breiteren Lkw-Sortiment ins neue Jahr

Die Bohnenkamp AG hat ihr Sortiment an Lkw- und Transportreifen weiter ausgebaut und startet mit „dem breitesten Angebot der Firmengeschichte“ in die neue Saison. Neben dem neuen Programm an Sommerreifen für Transporter von Onyx und einem deutlich erweiterten Angebot sowohl für Baustellenreifen als auch für Felgen, hat Bohnenkamp jetzt auch die Marke Semperit aus dem Hause Continental im Angebot. „Damit bietet der Spezialist für Reifen und Räder aus Osnabrück eines der umfangreichsten Sortimente im Bereich Lkw und Transport“, heißt es dazu vonseiten des Großhändlers, dessen Produkt- und Markenangebot im Bereich Truck & Transport allerdings auch an anderer Stelle noch umfangreicher geworden ist.

