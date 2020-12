Apollo Tyres launcht Shop zur Direktvermarktung – „Kaufe online, montiere offline“

Apollo Tyres steigt in die Direktvermarktung von Reifen an Endverbraucher ein. Wie der indische Reifenhersteller dazu mitteilt, habe man jetzt eine eigene E-Commerce-Plattform in Indien online gestellt, die dem Prinzip folge: „Kaufe online, montiere offline“. Unter shop.apollotyres.com können Endverbraucher Pkw- und Zweiradreifen der Marke Apollo kaufen und direkt einen Montagetermin bei einem Apollo-Tyres-Reifenhandelspartner vereinbaren. Reifen der Marke Vredestein werden nicht angeboten.

