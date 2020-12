Zhongce Rubber Group wirbt am Potsdamer Platz in Berlin für Westlake

Die Zhongce Rubber Group startet eine groß angelegte Plakatwandkampagne in mehreren Ländern, darunter auch in Deutschland. Wie der chinesische Hersteller mitteilt, der hierzulande vornehmlich für seine Reifenmarke Westlake bekannt ist, sei man nun auch etwa am Potsdamer Platz im Zentrum Berlins entsprechend vertreten. Mit der Kampagne wolle der Hersteller „seine globale Präsenz weiter stärken“. Man werde „weltweit Millionen Markenkontakte“ generieren, heißt es dazu aus Hangzhou in China, dem Sitz des Herstellers. Während Zhongce Rubber in Berlin Lkw-Reifen der Marke Westlake bewirbt, stehen im Mittelpunkt der Werbung am New Yorker Times Square Lkw-Reifen der Marke Arisun sowie Westlake-Pkw-Reifen. ab