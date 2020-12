Kompletträder im Wert von 40.000 Euro gestohlen

Kompletträder im Wert von etwa 40.000 Euro sollen bisher noch Unbekannte am Wochenende in einem Auto-Logistikzentrum in Bornheim-Hersel geklaut haben. Laut Polizeiangaben seien die Täter zwischen Sonnabend (12.12.2020) und Montag (14.12.2020) in eine Halle des Unternehmens eingebrochen. Es wurden 70 Kompletträder, die sie vermutlich mit Sackkarren verluden, entwendet. Das zuständige Kriminalkommissariat 34 der Bonner Polizei hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. cs