Getunter Polizeiflitzer in der BMW-Welt in München vorgestellt

So kurz vor dem Weihnachtsfest fährt noch das nächste Kampagnenfahrzeug der Initiative „Tune it! Safe!“ ins kommende Jahr. Der Polizei-BMW 850i xDrive ist ab dem Frühjahr auf den UHP-Reifen Ventus S1 Evo³ und in 255/30 ZR21 (VA) und 295/25 ZR21 (HA) unterwegs. In der kalten Jahreszeit auf dem Winter I*Cept Evo³ in 245/35R20 W (VA) und 275/30R20 V (HA). Die Enthüllung findet dieses Jahr beim Fahrzeugsponsor in der Münchner BMW-Welt statt, da die Essen Motor Show nicht wie gewohnt stattfinden konnte. Der Polizeiflitzer wurde von AC Schnitzer unter anderem mit einem Aerodynamikpaket, Schalldämpfer und tiefergelegtem Fahrwerksfedernsatz optimiert und hat 620 PS. cs