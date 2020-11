Pneus im Wert von 15.000 Euro entwendet

Von dem Firmengelände eines Unternehmens in Nordhausen wurden Reifen im Wert von rund 15.000 Euro gestohlen. Ein Angestellter des Unternehmens hatte am 25. November bemerkt, dass auf dem Gelände zwei Container aufgebrochen waren und die darin lagernden Reifen für Autokrane, Lkw und Anhänger gestohlen wurden. Aufgrund der Spuren am Tatort wurden die Pneus mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert. cs