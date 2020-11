Alcar plant sieben neue Räderdesigns für das Frühjahr und startet Online-Adventskalender

Der Räderhersteller Alcar hat in 2020 zahlreiche Projekte umgesetzt, neue ins Rollen gebracht und für 2021 genügend auf der To-do-Liste. Das Unternehmen spricht von einem Aluminiumräder-Feuerwerk was die Kunden von AEZ, Dotz und Dezent im nächsten Jahr erwarten können. Insgesamt sollen sieben neue Räderdesigns in unterschiedlichen Farbversionen mit vielen Anbindungsvarianten ab Frühjahr verfügbar sein. Mehrheitlich mit ABE- und ECE-Gutachten und somit genehmigungsfrei, verspricht der Hersteller. cs