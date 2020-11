Tyrexpo Asia auf November 2021 verschoben

Die Tyrexpo Asia wird auf November 2021 verschoben. Wie der Messeveranstalter Tarsus mitteilt, würde aufgrund der Corona-Pandemie von der Messe in Singapur im März 2021 abgesehen. Der neue Termin: 17. bis 19. November 2021. „Unsere oberste Priorität ist die Sicherheit aller Aussteller und Besucher, die an der Veranstaltung teilnehmen. Diese Entscheidung wurde nach Kommunikation mit allen beteiligten Stakeholdern getroffen, da unsere internationalen Einkäufer zu 96 Prozent aus Übersee kommen. Unsere Aussteller haben die Verschiebung ebenfalls befürwortet“, so Alwin Seow, Eventdirektor von Tyrexpo Asia. cs