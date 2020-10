Der neue Peugeot 208 kann jetzt auch auf LV4-Rädern von Borbet stehen

Das Borbet-LV4-Rad ist nun auch für den neuen Peugeot 208 zugelassen. Das Aluminiumrad ist ab sofort eintragungsfrei mit ABE in 7×16 Zoll in „Black glossy“ und „Crystal silver“ in Einpresstiefe lieferbar, die 17 Zoll-Ausführung in „Black glossy“ soll in Kürze folgen. Die beiden Oberflächen „Crystal silver“ und „Black glossy“ seien optimal für den Einsatz im Winter geeignet, heißt es beim Räderhersteller. cs