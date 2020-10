NeroForce geht mit eigenem B2B-Shop an den Start – „Eine Menge Vorteile“

Die Digitalisierung von Bestellungen und Einkauf lässt sich auch in traditionellen Industriebranchen wie der Runderneuerung nicht mehr aufhalten. NeroForce startet dementsprechend jetzt einen „modernen B2B-Shop mit einem breiten Sortiment an Werkzeugen und Materialien für Runderneuerer und Reifenreparatur- und Gummibetriebe“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Dort abrufbar: Tausende von Produkten und „eine Menge Vorteile“.

