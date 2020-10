KS Tools bringt Schraubendreher mit Wechselklinge auf den Markt

KS Tools hat jetzt einen neuen isolierten VDE-Schraubendrehersatz mit Schnellwechselklingen im Programm, „der das Potenzial zu einem treuen Begleiter in jeder Werkstatt hat“, so das Unternehmen aus Heusenstamm. Der Satz enthalte nicht nur die gängigsten Klingen, sondern habe auch noch ein besonders geringes Packmaß. „So hat man immer die passenden Schraubendreher parat und noch genug Platz für anderes wichtiges Werkzeug. Besonders ist dieser Satz dadurch auch für den mobilen Einsatz geeignet“, so der Werkzeugspezialist abschließend. ab