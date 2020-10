ProLine Wheels erweitert ZX100-Sortiment um 18-, 19- und 20-Zöller

ProLine Wheels erweitert das Größenangebot seines auf der Reifenmesse Tire Cologne 2018 eingeführten Designs ZX100. Wie der Räderhersteller – seit Kurzem eine Zweigniederlassung der ROC Fertigung24 GmbH – mitteilt, ist das Rad künftig auch in 18, 19 und 20 Zoll erhältlich, und zwar in den Lochkreisen 5×108, 5×112 und 5×114,3. „Das ZX100 ist eines unserer beliebtesten Designs und wird somit zukünftig auch für weitere Fahrzeuge bis hin zur Mittel- und Oberklasse verfügbar sein“, heißt es dazu. Die neuen Größen kommen beispielsweise mit ABE für den Audi A6 /A6 Avant (F2), Mercedes E-Klasse (213), Seat Cupra Ateca (5FP) und viele weitere Fahrzeuge auf den Markt. Die Räder werden in den neuen Größen ab Ende Oktober verfügbar sein. ab