Das Alutec-Design Monstr erhält die Freigabe für Tesla Model 3

Alutec hat nun erstmals eine Freigabe für Tesla erhalten. Wie es dazu in einer Mitteilung von Superior Industries heißt, treffe das Design Alutec Monstr in 8,5×18 Zoll und ET 40 „genau die Seriengröße des ästhetischen Elektrofahrzeugs“ Model 3 von Tesla, sodass es dafür jetzt die Räderfreigabe gab. „In der 18-Zoll-Variante elaboriert die Felge das Design des Fahrzeugs und schmiegt sich perfekt an die futuristische Optik an, nicht zuletzt dank der Möglichkeit, die OE-Nabenkappen zu verwenden“, heißt es dazu weiter. Das Monstr ist dabei in den Farbgebungen Racing-Schwarz oder Polar-Silber erhältlich. Das Größenspektrum reicht dabei allgemein vom 6,5×16 bis 8,5×19 Zoll. ab