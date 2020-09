Frank Graefe verstärkt das deutsche Verkaufsteam von Heuver

Der niederländische Großhändler Heuver verstärkt sein deutsches Verkaufsteam mit der Ernennung von Frank Graefe zum Account Manager für Norddeutschland. Frank Graefe wird Detlev Schwarznecker unterstützen, der in diesem Gebiet lange als Kundenbetreuer unterwegs ist und einen Schritt Kürzer treten wolle, um in gegebener Zeit in den Ruhestand zu treten. Frank Graefe hat bereits mehr als 14 Jahre Erfahrung in der Reifenbranche gesammelt, unter anderem bei TyreXpert. Er lebt in Kiel. cs