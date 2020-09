Reifensicherheit: Aktion „Wash & Check“ startet morgen wieder bundesweit

Mit der Aktion „Wash & Check“ will die „Initiative Reifenqualität – Ich fahr´ auf Nummer sicher!“ des Deutschen Verkehrssicherheitsrats und seiner Partner in diesem Jahr vom 18. bis 26. September Autofahrer bundesweit an über 300 Waschstraßen über die Bedeutung der Reifen für die Verkehrssicherheit aufklären. An den Waschstraßen erhielten Autofahrer relevante Informationen und Expertentipps zum Thema Reifensicherheit, und an vielen Standorten auch einen kostenlosen Reifencheck. „Ist kein Aktionsstandort in der Nähe, kann in diesem Jahr der Reifencheck zum ersten Mal auch digital durchgeführt werden“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Weitere Informationen rund um das Thema gibt es unter reifenqualitaet.de. ab