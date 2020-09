Reifen-Müller startet mit Kick-off-Meeting in die kommende Saison

Im Rahmen des 100-jährigen Bestehens der „Alten Försterei“, dem traditionsreichen Stadion von Union Berlin, spielte der Fußball-Erstligist Anfang September erstmals seit einem halben Jahr wieder vor Zuschauern. 4.500 Fans sahen den 2:1-Erfolg gegen den 1. FC Nürnberg. Genau den Verein, der vor 100 Jahren als damaliger Deutscher Meister als erstes Team zu Gast in Berlin-Köpenick war. Reifen-Müller, Berlins führender Reifenfachhändler, ist seit der vergangenen Saison Sponsoringpartner der „Eisernen“ und hielt an zwei Tagen, einmal direkt vor dem Anpfiff des Spieles gegen Nürnberg, sein Kick-off-Meeting mit allen Filialleitern in den Räumen des Stadions ab – „zwei erfolgreiche Tage“, wie Reifen-Müller-Geschäftsführer Christian Duda das Treffen bilanzierte.

